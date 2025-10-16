Wspomniany dygnitarz to Umar Kremlow, który od 2022 roku stoi na czele Światowej Federacji Bokserskiej (IBA). To właśnie on zasugerował, że jeśli Władimir Putin zjedna sobie Donalda Trumpa, może to zaowocować rosyjskim sukcesem, za jaki należałoby uznać całkowity powrót Rosji na łono świata sportu bez jakichkolwiek restrykcji i ograniczeń.

- Jeśli obaj przywódcy narodowi - Putin i Trump - zbliżą się do siebie, nasi sportowcy będą występować z flagami i hymnem. Tylko te dwie osoby mogą decydować o wszystkim. Reszta to marionetki - cytuje wypowiedź Umara Kremlowa rosyjski portal matchtv.ru.

Rosjanie liczą na współprace Trumpa i Putina. Skandaliczne słowa o Bachu

Słowa te zostały przytoczone w kontekście wyrażonej w skandaliczny sposób ostrej krytyki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz jego przewodniczącego Thomasa Bacha, nazwanego w tekście "wyrzutkiem społecznym".

A przypomnijmy, że MKOl zatwierdził we wrześniu start rosyjskich i białoruskich sportowców w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina pod neutralną flagą, podobnie jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznych letnich igrzysk w Paryżu. Koniecznym warunkiem jest także brak powiązań z resortami siłowymi i publicznego poparcia dla inwazji na Ukrainę.

Rosjanie będą mogli jednak już niedługo usłyszeć swój hymn i zobaczyć powiewającą flagę przy okazji sportowej rywalizacji.

- W grudniu w Dubaju odbędą się mistrzostwa świata w Boksie, gdzie nasi sportowcy będą rywalizować pod własną flagą i zaśpiewają własny hymn. Jak możemy zagwarantować to, że hokeiści także będą mogli rywalizować w zawodach międzynarodowych? Najważniejsze to się niczego nie bać. Niestety, w obecnej sytuacji nasi działacze sportowi i federacje nie wywiązali się ze swoich obowiązków - czytamy w tekście rosyjskiej redakcji.

"Wydarzenia": Drony szaleją. Rosja zakłóca sygnał GPS Polsat News Polsat News

Donald Trump, prezydent USA AFP

Władimir Putin Gavriil GRIGOROV/POOL AFP