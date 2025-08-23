Donald Trump jednak dopiął swego. Mistrz świata deportowany, jest oficjalny komunikat

Decyzja o deportacji była wynikiem licznych naruszeń prawa. Jak podało ICE, Chavez Jr. został wcześniej zatrzymany w Los Angeles pod zarzutem składania fałszywych oświadczeń w dokumentach imigracyjnych oraz przebywania w USA na podstawie wygasłej wizy. Sprawę pogorszył wyrok amerykańskiego sądu, który uznał boksera za winnego nielegalnego posiadania broni - karabinu, którego posiadanie było zabronione.

Po przekroczeniu granicy Chavez Jr. trafił w ręce meksykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Sekretariat Bezpieczeństwa Meksyku poinformował, że sportowiec został przewieziony do więzienia w Hermosillo w stanie Sonora. Tam będzie oczekiwał na proces w związku z zarzutami o udział w zorganizowanej przestępczości oraz nielegalnym handlu bronią. Choć szczegóły aktu oskarżenia nie zostały jeszcze ujawnione, śledztwo prowadzone przez meksykańskie służby ma charakter poważny i może oznaczać kolejne problemy dla byłego mistrza.

Sprawa Chaveza Jr. zyskała szeroki rozgłos nie tylko ze względu na jego sportową przeszłość, ale również przez twardą postawę amerykańskiej administracji wobec nielegalnych imigrantów i osób powiązanych z działalnością przestępczą. Tricia McLaughlin, asystentka sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, komentując sprawę, powiedziała jasno: "Pod prezydenturą Trumpa nikt nie stoi ponad prawem, nawet światowej sławy sportowcy. Nasze przesłanie dla każdego partnera kartelu w Stanach Zjednoczonych jest jasne: znajdziemy was i poniesiecie konsekwencje".

Deportacja była tym bardziej symboliczna, że zaledwie kilka tygodni wcześniej - 28 czerwca - Chavez Jr. stoczył swoją ostatnią walkę w barwach amerykańskiej organizacji. W Honda Center w Anaheim przegrał z popularnym youtuberem i bokserem celebrytą, Jakiem Paulem. Dla wielu obserwatorów ten pojedynek był zapowiedzią końca kariery sportowej Meksykanina, który od lat zmagał się z problemami prawnymi, osobistymi i sportowymi.

Julio Cesar Chavez, ojciec deportowanego pięściarza i jeden z największych mistrzów w historii boksu, do tej pory nie skomentował sprawy publicznie. Cisza legendy jest wymowna i może świadczyć o złożoności sytuacji, w której znalazł się jego syn.

