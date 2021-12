Kto zasłużył na zdobycie trzeciego miejsca w plebiscycie As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na zdobycie trzeciego miejsca w plebiscycie As Sportu 2021? Maria Andrejczyk 50% Dawid Tomala 50%

- Moim celem jest unifikacja i status bezdyskusyjnego mistrza świata - mówił przed walką 39-letni, ale wciąż znakomity Donaire. Mistrz świata federacji WBC wagi koguciej w sobotnią noc spotkał się ze swoim rodakiem, Reymartem Gaballo.

"Filipiński Flesz" w połowie pierwszej rundy trafił mocnym prawym sierpowym, jego rodak odpowiedział lewym prostym. W drugiej i trzeciej obaj mieli kilka krótkich spięć w półdystansie, ale żaden z nich nie wypracował większej przewagi. Obaj za to imponowali szybkością rąk.

Na początku czwartego starcia Donaire przepuścił lewy rywala i skontrował prawym na szczękę. Czysty cios nie przyniósł efektu, więc mistrz zamiast na górę huknął lewym hakiem na korpus i zgiął w pół oficjalnego challengera do jego tytułu. Co prawda Gaballo wyprostował się, gdy sędzia doliczył do ośmiu, ale znów zapiekło i przyklęknął, dając się doliczyć do dziesięciu.

Tym samym Donaire obronił tytuł mistrza świata wagi koguciej federacji WBC.