Don King zamierza powstrzymać i zablokować organizację walki pomiędzy Michałem Cieślakiem (19-0, 13 KO) a Ilungą Makabu (26-2, 24 KO) o wakujący tytuł mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBC.

Pierwotnie mówiło się i pisało o dacie 18 stycznia, ale potem jako pierwsi poinformowaliśmy, że walka odbędzie się tydzień później - 25 stycznia w Kongo. Teraz nie wiadomo, czy w ogóle się odbędzie... King jest promotorem Makabu, lecz organizacją gali zajmuje się menedżer zawodnika, który, jak widać, nie dogadał się do końca z grupą Don King Productions.



"WBC chce usankcjonować walkę pomiędzy naszym zawodnikiem, jakim jest Makabu, a Cieślakiem. A wszystko to bez naszej wiedzy i zgody. Jesteśmy promotorami Makabu w każdej walce na świecie i nikt nie może bez naszej zgody zajmować się organizowaniem jego walk" - napisano między innymi w piśmie skierowanym przez Corneliusa Lewisa do władz World Boxing Council.



"WBC chce, żeby walka się odbyła" - skomentował sprawę w mediach społecznościowych Andrzej Wasilewski.