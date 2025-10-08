Dokument o Szpilce niebawem w kinach. Byliśmy na premierze. Chwyta za serce

Film "Szpilka" zadebiutuje na ekranach kin w całej Polsce w piątek 24 października 2025 roku. W środę 8 października odbył się oficjalny przedpremierowy pokaz w siedzibie firmy NEXT Film w Warszawie. Goście mogli oglądać film w reżyserii Dzierżawskiego już od godziny 11:00. Drzwi do siedziby firmy dla zaproszonych otworzyły się kilkadziesiąt minut wcześniej.

""Szpilka" to opowieść o sportowcu i o człowieku, który wielokrotnie musiał podnieść się po ciosach - także tych zadanych przez życie. Film dokumentuje zarówno spektakularną karierę pięściarza w boksie zawodowym, jak i jego najnowsze wyzwania w świecie MMA" - tak opisywali tę produkcję jej twórcy.

"Szpilka". Poruszająca historia polskiego pięściarza niebawem na ekranach

Po obejrzeniu tego niespełna dwugodzinnego dokumentu nie sposób z tym opisem dyskutować. Historia Artura Szpilki w drodze na szczyt, wprost do zawodowego boksu i walk w Stanach Zjednoczonych, znana jest dość dobrze dla większości zagłębionych w życie polskiego pięściarza. Reżyser Filip Dzierżawski skupił się na tym, aby pokazać, z jakimi trudnościami musiał się mierzyć na swojej ścieżce 36-latek.

Dokument przeprowadza nas tak naprawdę przez całe życie Szpilki, rozpoczynając od wspomnienia o śmierci ojca, który popełnił samobójstwo. W filmie przecinają się dwa światy. Ten dawny - bokserski oraz obecny - mieszanych sztuk walki. Nie brakuje wspomnień z czasów, gdy Szpilka odsiadywał wyrok za udział w bójce, momentów trudnych, ale także tych radosnych. Z pewnością, oglądając tę produkcję, można się wzruszyć.

Głównym bohaterem jest oczywiście sam Artur Szpilka. Oprócz niego z pewnością należy wyróżnić jeszcze kilka najczęściej powtarzających się postaci. Nie zabrakło wypowiedzi od strony rodziny, a więc mamy - Joanny, siostry - Anny. Ważne role odgrywają także promotor Andrzej Wasilewski, który czuwał nad karierą Szpilki w latach 2008 - 2020, były trener Fiodor Łapin, narzeczona Kamila Wybrańczyk, a do wyrazistych postaci z pewnością należy zaliczyć także trenera Zbigniewa Raubo, który zabrał Szpilkę na mistrzostwa Europy, gdzie nasz pięściarz niespodziewanie zdobył srebrny medal.

Rafał Sierhej, Interia Sport

Z Warszawy

Jeśli boks, to tylko Włodarczyk. Życiowo, głupi człowiek Polsat Sport Polsat Sport

Dokument o jednym z najwybitniejszych polskich bramkarzy w historii, zadebiutuje jesienią 2025 roku. Prime Video materiały prasowe

Artur Szpilka Adam Jankowski/REPORTER East News

Artur Szpilka Foto Olimpik AFP