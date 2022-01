Organizacja postanowiła doprowadzić do dwóch pojedynków o pasy tymczasowe - w limitach wagi superśredniej i średniej. I tak "Boo Boo", już ważąc 168 funtów, ma zmierzyć się z podopiecznym Franka Warrena Zachiem Parkerem (22-0, 16 KO), a szczebel niżej chwilowym czempionem zostanie ktoś z dwójki Żanibek Alimchanuli (11-0, 7 KO) - Esquiva Falcao (29-0, 20 KO).

Boks. Co zrobi Demetrius Andrade

Obozy pięściarzy mają 10 dni na porozumienie, zanim dojdzie do przetargu - kwoty minimalne to odpowiednio 300 i 200 tysięcy dolarów. Co ciekawe, decyzję o tym, czy zostać w wadze superśredniej, czy wrócić do starej kategorii, Andrade będzie mógł podjąć po boju z Brytyjczykiem.

Reklama