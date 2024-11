Do Mike'a Tysona podszedł mężczyzna, którego okradł w dzieciństwie. I wtedy stało się to

Już ponad 10 milionów wyświetleń ma wideo, z Mikiem Tysonem w roli głównej. Do 58-letniej "Bestii", która szykuje się do oby tylko pokazowej walki z Jakiem Paulem już w najbliższy piątek, podszedł mężczyzna. I w trakcie selfie zaczął mówić do najmłodszego w historii mistrza świata w wadze ciężkiej, że został przez niego... okradziony w dzieciństwie. Między mężczyznami wywiązała się dyskusja z, być może dla wielu, zaskakującym finałem.