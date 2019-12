Dillian Whyte (27-1, 18 KO) oczyścił swoje nazwisko z pomówień o stosowanie dopingu, odzyskał status challengera do pasa WBC wagi ciężkiej, a niedawno powrócił po dłuższej przerwie ze sporą nadwagą i pokonał Mariusza Wacha. Teraz promujący go Eddie Hearn chce zestawić swojego zawodnika z absolutną czołówką.

Konkretów nie ma, lecz szef grupy Matchroom ma w planach organizację gali w Wielkiej Brytanii w marcu, podczas której Whyte byłby główną atrakcją. Dlatego potrzebuje godnego partnera do tańca. Hearn wymarzył sobie dwa nazwiska rywala - Aleksandra Powietkina (35-2-1, 24 KO) oraz Andy'ego Ruiza jr (33-2, 22 KO). Szczególnie z tym pierwszym łatwo byłoby dojść do porozumienia, bo przecież Rosjanin ściśle współpracuje z Matchroom. W ostatnim występie zremisował w eliminatorze do pasa WBA z Michaelem Hunterem.



- Dillian kolejną walkę stoczy na wiosnę. Bardzo chciałbym wystawić naprzeciw niego Powietkina albo Ruiza jr. To byliby groźni rywale i walki z rodzaju 50 na 50, bez faworyta. Ale Dillian ma już za sobą kilka takich potyczek i chce toczyć je nadal - powiedział Hearn.



Tydzień temu Whyte zapytany o przeciwnika wskazał na dokładnie te same nazwiska.