"Diablo" Włodarczyk uważa, że boks góruje nad MMA. "Tam jest dużo prościej"

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk: W MMA jest dużo prościej niż w boksie

W środowisku sportów walki sporo mówi się także o wpływie wzrostu popularności MMA na osłabienie pozycji boksu, jako najpopularniejszej sztuki walki. Włodarczyk wspomina, że jego dyscyplina już takie kryzysy przeżywała i zawsze potrafiła z nich wychodzić. Tak też ma być w przyszłości. - Mieliśmy kiedyś ten problem z boksem, kilka ładnych lat temu, że niby ten boks może zejść jak to się mówi do podziemi, ale utrzymaliśmy się. Myślę, że co by się nie działo na świecie, to boks zawsze się utrzyma. Szlachetna sztuka pięściarstwa utrzyma się przez tysiące lat - stwierdził.