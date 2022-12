41-letni Włodarczyk ma niewiele czasu, aby spróbować jeszcze jednego wyzwania w boksie zawodowym. Wiek, a co się z nim łączy "przebieg" w ringu plus wystawiający rachunek za lata ciężkiej pracy organizm, nie pozostawiają wątpliwości - "Diablo" ma swoje ostatnie pięć minut. Najbliżej mu w tej chwili do starcia o tytuł mistrza Europy.