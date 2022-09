"Diablo" Włodarczyk dopiero co wyszedł z więzienia, a teraz taka nowina!

Niespełna 41-letni "Diablo" Włodarczyk wrócił do sportu po wielkim zawirowaniu w życiu osobistym, spowodowanym pobytem za kratkami.

Przed pięściarzem grupy Knockout Promotions powrót na ring po niespełna roku. Włodarczyk ma być jedną z gwiazd gali 29 października w Nosalowym Dworze w Zakopanem. W walce wieczoru Mateusz Masternak (46-5, 31 KO) zmierzy się z Jasonem Whateleyem (10-0, 9 KO), a stawką pojedynku będzie miano obowiązkowego pretendenta do pasa IBF kategorii cruiser.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk chętny na "walkę marzeń" z Polakiem

I okazuje się, że ta ewentualność może jeszcze wywrócić plany "Diablo" do góry nogami.

- Zobaczymy, jeśli to będzie konkretna propozycja i wszystko będzie się dobrze kalkulować, to może nawet odrzucimy Nosalowy Dwór, a pojedziemy zaboksować do Wielkiej Brytanii - mówi Włodarczyk w rozmowie z bokser.org. - Potrzebne byłoby dobre przygotowanie sparingowe, przynajmniej 4-5 sparinpartnerów, cały dobry obóz i wydaje mi się, że dałbym sobie radę - dodał pięściarz.