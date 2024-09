"Diablo" szczerze o Szeremecie, nagle pada ostrzeżenie. Przekazał jedną radę

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk oficjalnie ostrzega Julię Szeremetę. „Może to stracić”

Co ciekawego powiedział były mistrz świata w boksie zawodowym? "Myślę, że już ma potencjał, jakieś zabezpieczenie, tylko to wszystko trzeba spokojnie konsumować, z głową. Jak ktoś nie ma odpowiedniej osoby, która będzie go kierować, to może to stracić. A tutaj: nic nie sprzedawać, niczego się nie wyzbywać, tylko boksować, wygrywać. Poczekać do następnej olimpiady i być jedną z nielicznych z dwoma medalami olimpijskimi na dwóch imprezach" - przyznał Krzysztof Włodarczyk, cytowany przez "WP SportoweFakty".