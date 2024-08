"Dezinformacja i cyberprzemoc". Prezydent reaguje po walce Szeremety

Julia Szeremeta przez turniej w Paryżu szła jak burza, aż dotarła do finału, w którym zmierzyła się z Lin Yu-ting. Polka musiała uznać wyższość reprezentantki Tajwanu , z którą nie była w stanie nawiązać wyrównanej rywalizacji i nie pozostało jej nic innego, jak cieszyć się z olimpijskiego srebra. A po walce sama przyznała, że w sobotnim pojedynku stanęła przed trudnym zadaniem.

"Było bardzo ciężko, choć liczyłam, że się uda i wyczuję przeciwniczkę. Jest bardzo wysoka, ma długi zasięg ramion i do tego bardzo niewygodny lewy prosty. Miałam go sobie wyczuć i w tempo wchodzić, ale też ta zawodniczka jest bardzo dobrą kontrbokserką. Więc kiedy chciałam ją trafić, to schodziła z linii i przepuszczała moje ataki" - mówiła podczas konferencji prasowej.