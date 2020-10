Dereck Chisora (32-9, 23 KO) przegrał cztery i pół roku temu z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO) na punkty. Teraz zwrócił się do byłego rywala, by ten przeprosił Anthony'ego Joshuę (23-1, 21 KO) za swoją wczorajszą, niezbyt fortunną wypowiedź.

- Atuty Joshuy? Bije mocno. No i jest bardziej opalony niż ja - powiedział Bułgar, który zaatakuje Anglika i jego pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej 12 grudnia. "Kobra" atakuje mistrzowskie tytuły jako obowiązkowy challenger z ramienia federacji IBF.

- To był głupi komentarz ze strony Pulewa i powinien przeprosić AJ-a. W dzisiejszych czasach nie ma sensu odpalać z tak głupimi żartami. Ludzie są dziś wrażliwi na tym punkcie, dlatego też Pulew powinien wyjść przed szereg i powiedzieć przepraszam. Niech on lepiej zostanie przy boksie, przeprosi Joshuę i nie rusza takich spraw. W naszych czasach każdy komentarz odnośnie koloru skóry stawi cię w złym położeniu. Dziesięć lat temu ludzie potraktowaliby to jako żart, wszystko by przeszło bez większego echa, ale nie teraz - stwierdził "Del Boy", który za dwa tygodnie spotka się z Aleksandrem Usykiem (17-0, 13 KO) w eliminatorze WBO królewskiej kategorii.