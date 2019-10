Dereck Chisora (32-9, 23 KO) pokonał przed czasem Davida Price'a (25-7, 20 KO) i szuka dla siebie kolejnych wyzwań, wymieniając nazwiska Usyka, Parkera i Millera.

- Trafił mnie dobrym podbródkiem i aż zatańczyłem. Ale wiedziałem, że następnej rundy już nie przetrwa. Teraz jestem gotowy na kolejne walki. Najchętniej wystąpiłbym 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej na gali Joshua vs Ruiz II. Mogę zmierzyć się z Aleksandrem Usykiem bądź Josephem Parkerem, a jeśli to się nie uda, moim rywalem mógłby również być Jarrell Miller - stwierdził były mistrz Europy wagi ciężkiej oraz pretendent do pasa WBC.



- Ciekawą opcją byłby Usyk, bo walka z nim miałaby charakter ostatecznego eliminatora do pasa WBO - wtrącił David Haye, niegdyś wielki rywal, dziś menedżer Chisory.