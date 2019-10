Dereck Chisora (31-9, 22 KO) 26 października zmierzy się z Davidem Price'em (25-6, 20 KO), ale pierwotnie jako jego rywala anonsowano Josepha Parkera (26-2, 20 KO). Nowozelandczyk kilkanaście dni temu wycofał się jednak z tej walki, a jako powód podawano fakt, że były mistrz WBO wagi ciężkiej został ukąszony przez pająka.

Tymczasem Chisora stwierdził, że już wcześniej miał wrażenie, że Parker wycofa się z walki z nim.

- Już kiedy spotkałem go w Las Vegas czułem, że się wycofa. Miałem po prostu taką myśl w głowie. Powiedziałem mu to wtedy, a jemu to się nie spodobało. Potem usłyszałem, że ukąsił go pająk - mówi "War".

- Jeśli już wyzdrowieje i będzie chciał, możemy ustalić nową datę. Ciekawe, jakie moce będzie miał po ugryzieniu przez pająka - zastanawia się Dereck.

- Price to duży facet. Jeśli trafi prawą ręką, może uśpić każdego. Jest dużym facetem, ale nie wykorzystuje swoich zalet - zakończył Chisora.