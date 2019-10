Pod koniec października dojdzie do debiutu Tysona Fury'ego (29-0-1, 20 KO) na gali wrestlingu WWE Crown Jewel w Arabii Saudyjskiej. Wielki rywal Brytyjczyka, mistrz WBC Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO) oglądał konferencję prasową przed walką Fury vs Strowman i wypowiedział się na temat kilku jej aspektów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fury wziął udział w walce na gali wrestlingu. Dali niezłe show. Wideo © 2019 Associated Press

- Widziałem Fury'ego w WWE. To było zabawne i podobało mi się, gdy Braun Strowman powiedział, że Brytol skończy na tyłku jak w walce ze mną. Mamy teraz niesamowicie ekscytujący czas w wadze ciężkiej i WWE wie, jak to wykorzystać. Ale śmieszą słowa Fury'ego, który określa siebie mianem mistrza świata. Tyson, nie jesteś mistrzem, jesteś jedynie zawodnikiem z pierwszej dziesiątki królewskiej dywizji - powiedział Wilder.



- On gada o byciu mistrzem linearnym, ale to nic nie znaczy. Nigdy nie widziałem dwunastorundowych walk o nic. Mówisz, że jesteś mistrzem, ale twój pas jest niewidzialny - dodał "Bronze Bomber", który 23 listopada zmierzy się w rewanżowej walce z Luisem Ortizem. Jeżeli wygra, w pierwszym kwartale przyszłego roku ma dojść do rewanżu z Furym (w grudniu zeszłego roku sędziowie zadecydowali o remisie).