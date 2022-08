Deontay Wilder wraca na ring! Pokonany mistrz znowu nabrał ochoty do boksu

Promotorzy 36-letniego amerykańskiego boksera, byłego mistrza świata wagi ciężkiej (42-2-1, 41 KO) zapowiedzieli, że zmierzy się on z o dwa lata starszym Finem Robertem Heleniusem (31-3, 20 KO) , nazywanym "Nordic Nightmare". Wiadomo już, że pojedynek odbędzie się 15 października w Nowym Jorku, w Barclays Center (na Brooklynie).

Walka z dawnym sparingpartnerem

Wilder został mistrzem wagi ciężkiej WBC w 2015 roku, po zwycięstwie nad Bermane'm Stiverne. Zachował pas do 2020 roku - pokonał go wtedy Tyson Fury. Dla Wildera będzie to powrót na ring po dwóch porażkach właśnie z Furym. Ostatni raz Amerykanin boksował w październiku.