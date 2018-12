Deontay Wilder: Walka z Furym trudna do oceny

Deontay Wilder (40-0-1, 39 KO) obejrzał na spokojnie walkę z Tysonem Furym (27-0-1, 19 KO) i przyznał, że był to pojedynek trudny do punktowania.

W miniony weekend Amerykanin zremisował z Anglikiem na gali w Los Angeles i po raz ósmy obronił tytuł mistrza świata WBC w wadze ciężkiej.



- Byłem bardziej agresywny, zadawałem więcej ciosów. Naprawdę czułem, że wygrałem. Trudno oceniać tę walkę, bo ciągle byłem przy nim i zdawałem ciosy. Czasem pudłowałem, ale czasem trafiałem - inaczej jego twarz nie wyglądałaby potem tak, jak wyglądała. Poza tym, przyjeżdżając do Ameryki, musiał mnie zdominować. Myślałem też, że przypieczętowałem wygraną tymi dwoma nokdaunami - stwierdził "Brązowy Bombardier".



Fury był liczony w rundach dziewiątej i dwunastej. Po 36 minutach walki sędziowie punktowali 115-111 dla Wildera, 114-112 dla Fury'ego oraz 113-113. Na karcie Steve'a Farhooda, eksperta telewizji Showtime, która transmitowała pojedynek w Stanach Zjednoczonych, Fury wygrał dziewięć rund - 115-111.



- Farhood jest ślepy. Musi założyć okulary - powiedział Wilder, a kiedy przypomniano mu, że Farhood nosi już okulary, dodał: - To musi nosić mocniejsze, skoro twierdzi, że wygrałem tylko dwie rundy. To g... prawda. Nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się twarzą w twarz z tymi ludźmi... Co ten Farhood oglądał?