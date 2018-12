- To my mamy trzy z czterech pasów. Wilder więc najpierw powinien spotkać się z nami, a dopiero potem mógłby wyjść do rewanżu z Furym - mówi Eddie Hearn, promotor Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO). - Oni teraz nas wręcz błagają o walkę - ripostuje Deontay Wilder (40-0-1, 39 KO).

Joshua posiada pasy IBF/WBA/WBO. Wilder zasiada na tronie WBC.



Trzecim wielkim graczem jest Tyson Fury (27-0-1, 19 KO), który dziesięć dni temu zremisował z "Brązowym Bombardierem".

- Jeżeli Wilder chce zostać bezdyskusyjnym mistrzem, o czym mówi od dawna, musi spotkać się teraz z Joshuą. Tylko jeden z nich może być królem wagi ciężkiej. I będzie nim ten, kto pozbiera wszystkie pasy. Oczywiście może od razu wyjść do rewanżu z Furym, ale w ten sposób nie zostanie uznany najlepszym - przekonuje szef stajni Matchroom.

- Teraz nagle oni się obudzili i próbują za wszelką cenę dojść do porozumienia. Wręcz błagają o nasz pojedynek. Prawda jest jednak taka, że Joshua i jego ludzie mieli już wiele okazji, by doprowadzić do naszej walki. Zresztą nie tylko ze mną, z Furym również. I teraz oni nagle się obudzili - stwierdził Wilder w rozmowie ze znanym komikiem, ale i ekspertem od sportów walki, Joe Roganem.