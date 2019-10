Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO) jest przekonany, że miejsce w bokserskiej Galerii Sław już na niego czeka. Amerykanin piastuje tytuł WBC wagi ciężkiej od stycznia 2015 roku i zdołał obronić swój pas dziewięć razy.

23 listopada "Bronze Bomber" położy na szali swój tytuł po raz dziesiąty, kiedy podejmie w rewanżu Luisa Ortiza (31-1, 26 KO).



- Nigdy nie dostaję należnego mi uznania. Jestem królem, mistrzem. Jestem najniebezpieczniejszym człowiekiem na ziemi. Jestem już teraz w Galerii Sław po tym wszystkim, czego dokonałem. Nikt nie zrobił tego, co ja. Jestem najmocniej bijącym facetem w całym sporcie, kropka. Jestem po prostu pobłogosławiony darem mocy - mówił w swoim stylu mistrz z Alabamy.



- Udowodniłem wielu ludziom, że się mylili w mojej ocenie. I będę to robił nadal. To daje mi motywację - dodał Wilder.