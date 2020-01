- Oni mówią, że są najlepsi, a potem chcą połączyć siły przeciwko mnie - mówi Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) o pomyśle wspólnych sparingów Tysona Fury'ego (29-0-1, 20 KO) z Anthonym Joshuą (23-1, 21 KO). Rewanż Wilder vs Fury już 22 lutego w Las Vegas z pasem WBC wagi ciężkiej w stawce.

Anglik uważany jest przez wielu za najlepszego obecnie zawodnika królewskiej kategorii i szczyci się statusem "mistrza liniowego".



- Co to w ogóle jest? Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Ale kiedy już znokautuję Fury'ego, nie usłyszycie więcej o "mistrzu liniowym", to się skończy. To głupie gadanie umrze wraz z porażką Fury'ego - stwierdził "Brązowy Bombardier", po czym zabrał się ostro za Dilliana Whyte'a (27-1, 18 KO), który nazwał go tchórzem.



- Przecież Whyte nikogo nie obchodzi. W tym momencie w ogóle nie biorę go pod uwagę. Ale jeśli kiedyś nadejdzie taki moment, że nasza walka będzie miała sens, pożałuje tego co mówił - stwierdził.