Demetrius Andrade (29-0, 18 KO) był mistrzem świata wagi junior średniej, a teraz zasiada na tronie WBO wagi średniej. Wszyscy wiedzą, jaką bokserską klasę prezentuje, a mimo tego nie może doczekać się walki z wielkim nazwiskiem. Już nie po raz pierwszy.

Niepokonany mańkut z Providence ma już na koncie trzy skuteczne obrony tytułu. W drugiej ograł do jednej bramki naszego Maćka Sulęckiego. Ale musi po raz kolejny uzbroić się w cierpliwość. Wygląda bowiem na to, że jego kolejnym przeciwnikiem będzie Liam Williams (22-2-1, 17 KO).



Co prawda Walijczyk jest obowiązkowym pretendentem, lecz można było jeszcze poczekać z tym pojedynkiem. Niestety dla Andrade'a nie ma pomysłu na wielkie walki, bo i znane nazwiska go unikają, dlatego postanowiono załatwić obowiązki wobec federacji. Rozpoczęto rozmowy pomiędzy obozami i pierwsze doniesienia mówią o możliwym pojedynku w czerwcu w mieście championa.