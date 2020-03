Dawid Kostecki nie żyje. Prokuratura przedłuża śledztwo

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga przedłużyła do 2 czerwca 2020 roku śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Dawida "Cygana" Kosteckiego. Według naszych ustaleń trwa dochodzenia w kierunku ustalenia, czy byłemu pięściarzowi ktoś mógł pomóc targnąć się na życie.

Do głośnej śmierci popularnego pięściarza doszło 2 sierpnia ubiegłego roku. Sportowiec został znaleziony martwy w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Według przyjętej wersji 38-latek miał popełnić samobójstwo, wieszając się w łóżku na pętli od prześcieradła i będąc przykryty kocem.

Bliscy Kosteckiego, który odsiadywał wyrok 5 lat i 100 dni pozbawienia wolności w Rzeszowie, a do Warszawy został przewieziony w roli świadka, by zeznawać w sprawie oskarżonego o rozbój i przebywającego w tym samym areszcie Tomasza G., od początku podnosili w wątpliwość, by doszło do klasycznego samobójstwa.

Pełnomocnicy rodziny "Cygana" wysuwali mocne tezy, wskazując na szereg zdarzeń i okoliczności, które miałyby znamionować, że w śmierć Kosteckiego ktoś mógł być zamieszany. Brakowało jednak odpowiedniego materiału dowodowego, ale sprawa cały czas jest rozwojowa.

- Potwierdzam, że śledztwo zostało przedłużone do 2 czerwca. Nadal dokonywane są czynności procesowe. Wciąż nie została wyczerpana inicjatywa dowodowa - powiedział Interii prok. Marcin Saduś, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. To właśnie ta prokuratura wszczęła postępowanie zaraz po wydarzeniach z 2 sierpnia i od początku nadzoruje dochodzenie.

Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, trwa bardzo precyzyjne wyjaśnianie tematu. W aktach prokuratury już znajduje się obszerny materiał dowodowy, ale do podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć i powzięcia decyzji konieczne jest wyczerpanie wszystkich możliwych znamion przestępstwa. Stąd właśnie decyzja o przedłużeniu postępowania.

Śledztwo jest prowadzone w kierunku przestępstwa kwalifikowanego z art. 151 Kodeksu karnego, które tyczy się namowy do samobójstwa i udzielenia pomocy. Literalnie ww. artykuł brzmi następująco: "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Taką kwalifikację przyjmuje się w sytuacjach, gdy okoliczności dopuszczają hipotezę o możliwości udziału lub wpływie osoby lub osób trzecich na śmierć, w tym przypadku Kosteckiego. Pytanie brzmi, czy poszerzony materiał dowodowy w najbliższych miesiącach rzuci nowe światło na całą sprawę?

