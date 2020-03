David Haye był niegdyś wrogiem Derecka Chisory (32-9, 23 KO), dziś jest jego menedżerem. Przed zbliżającą się, zaplanowaną na 23 maja - choć wciąż zagrożoną przełożeniem lub odwołaniem z powodu koronawirusa - walką pochodzącego z Zimbabwe Brytyjczyka z obowiązkowym pretendentem WBO Aleksandrem Usykiem (17-0, 13 KO), w słowach Haye'a słychać coraz większy optymizm.

- Myślę, że tym razem Usyk popełnił błąd, on nie zdaje sobie sprawy z tego, kim jest Dereck. Nie rozumie, jak będzie się czuł, gdy znajdzie się w ringu z ważącą 120 kilogramów kulą burzącą, sunącą na niego od pierwszego gongu - powiedział Haye.



- Usyk może próbować odtworzyć taką sytuację podczas sparingu, ale trener nie pozwoli sparingpartnerom na robienie tego, co Dereck zrobi w walce, w dziesięciouncjowych rękawicach. To będzie szok dla systemu Usyka - dodał ''Hayemaker''.



- Pojedynek będzie piękny, tak piękny jak demolka Fury'ego na Wilderze. Niesamowite było oglądanie kompletnej dominacji, gdy myślało się, że walka potoczy się inaczej. Teraz Dereck powtórzy ten scenariusz - podsumował temat jeden z najlepszych brytyjskich pięściarzy ostatnich dwóch dekad.