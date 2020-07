Kiedy w końcu dojdzie do przekładanej już kilkukrotnie walki Aleksandra Usyka (17-0, 13 KO) z Dereckiem Chisorą (32-9, 23 KO)? - Prawdopodobnie w październiku - mówi David Haye, niegdyś wielki rywal i wróg, dziś natomiast przyjaciel i menedżer Chisory.

- Boks w końcu zaczyna ruszać i w październiku powinno dojść do tej walki. Obaj już trenują pod tym kątem - dodał sławny "Hayemaker".

Chisorę kuszą natomiast właściciele Bellatora, drugiej pod względem siły federacji MMA. - Bardzo chętnie go zakontraktujemy i jeśli tylko on zechce się sprawdzić w MMA, damy mu poważny test - stwierdził Scott Coker, prezydent Bellatora.



- Żeby trafić, najpierw trzeba namierzyć cel. Można bić nie wiadomo jak dużo i mocno, lecz zamierzam być dla niego nieuchwytnym celem - nie ukrywa Usyk.



- On na pewno będzie tańczył wokół mnie, jestem jednak na to przygotowany i właśnie pod tym kątem trenuję ciężko każdego dnia. To przyniesie efekty w dniu walki - ripostuje Chisora.



Przypomnijmy, że lepszy z tej dwójki zostanie obowiązkowym pretendentem do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej z ramienia federacji WBO. Na tronie WBO, podobnie jak IBF i WBA, zasiada obecnie Anthony Joshua (23-1, 21 KO).