​David Benavidez (21-0, 18 KO), jeden z najzdolniejszych i najciekawszych pięściarzy, prawdopodobnie we wrześniu stanie przed szansą odzyskania tytułu mistrza świata kategorii super średniej federacji WBC.

22-latek z Phoenix, zwany "Czerwoną Flagą", zasiadał już na tronie WBC, lecz pozbawiono go tytułu, gdy w jego organizmie wykryto ślady kokainy.

Wrócił po zawieszeniu, wygrał szybko jedną walkę i we wrześniu ma zaatakować obecnego championa, Anthony'ego Dirrella (33-1-1, 24 KO).

Pojedynek nie został jeszcze potwierdzony, ale podobno ma zostać rozegrany we wrześniu w Los Angeles. A to oznacza, że będzie częścią gali Wilder vs Ortiz II. W myśl postanowień federacji, lepszy z tej dwójki w kolejnej walce będzie musiał spotkać się z Avnim Yildirimem (21-2, 12 KO).

Zdjęcie David Benavidez (z lewej) / AFP