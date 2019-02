"Odnosiłem sukcesy jako zawodnik na poznańskim ringu, a teraz - wspólnie z Włodzimierzem Rzadkiewiczem - chcemy pokazać wielkopolskim kibicom zawodowy boks na dobrym poziomie" - zapowiada jeden z najlepszych polskich pięściarzy lat 90. Dariusz Snarski.

Zdjęcie Dariusz Snarski /INTERIA.PL

24 lutego w hali UAM Morasko w Poznaniu odbędzie się gala "Boxing Production RCP 3". W walce wieczoru były wielokrotny reprezentant Polski i sparingpartner słynnego Amerykanina Floyda Mayweathera Jr Michał Chudecki (11-3-2) spotka się w limicie 64 kg, na dystansie ośmiu rund, z byłym mistrzem świata i Europy w kickboxingu Ukraińcem Timurem Kuzachmedowem (6-0-2).

"Zaplanowanych jest aż 10 pojedynków, w tym po pięć pięściarskich oraz na zasadach K-1. Oprócz Kuzachmedowa, z moich podopiecznych boksować będą w bezpośredniej potyczce Białorusin Iwan Muraszkin, pogromca solidnego Norberta Dąbrowskiego, z Przemysławem Gorgoniem" - dodał Snarski prowadzący grupę Chorten Boxing Production.

Bardzo ciekawie zapowiada się walka pochodzącego z Ukrainy, ale mającego polski paszport Ołeksandra Streckiego z Gruzinem Otarim Gogobariszwilim. 32-letni Strecki to mistrz świata kadetów z 2002 roku i brązowy medalista mistrzostw Europy z 2006. Startował na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Od kilku lat mieszka i trenuje w Polsce, gdzie w 2016 roku zaczął profesjonalną karierę.

Na poznańskiej gali wystąpi także m.in. trzykrotna wicemistrzyni kontynentu w boksie amatorskim Ewelina Pękalska. Jej rywalką będzie zawodniczka z Tanzanii Halima Vunjabei.

"Mam znakomite wspomnienia z Poznania, bowiem w barwach miejscowej Olimpii wywalczyłem dwa razy mistrzostwo kraju, wygrałem także turniej im. Feliksa Stamma. Do dziś wspominam mistrzostwa Europy w Vejle w 1996 roku, będące kwalifikacjami do igrzysk w Atlancie. Przy remisie 1:1 przegrałem małymi punktami z Rumunem Doroftei, późniejszym wicemistrzem olimpiady w USA. Również w Poznaniu, w 1998 roku, debiutowałem wśród zawodowców, a łącznie w grupie Arena stoczyłem sześć pojedynków, z których tylko jeden przegrałem" - stwierdził Snarski, olimpijczyk z Barcelony, który wśród profesjonalistów był pretendentem do tytułu mistrza Europy wagi lekkiej.

Poznańską galę organizują wspólnie Rzadkiewicz i Snarski. "Mamy plany na kolejne wspólne imprezy. Boks w Poznaniu i Wielkopolsce zawsze słynął z bardzo dobrych pięściarzy i zawodów. Mnie tutaj zawsze się bardzo dobrze walczyło i liczę na kolejne sukcesy w roli promotora" - dodał pochodzący z Białegostoku 50-letni Snarski.

