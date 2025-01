Poruszony Michalczewski złożył zobowiązanie. "Zawsze możecie na mnie liczyć"

- My-Polacy mamy naturę zazdrośników i to takich bez powodu.(...) Zamiast samemu coś zrobić, pokazać że można zbudować lepszą orkiestrę, to siadają, tracą czas i prąd, by się na kimś wyżyć . A jeśli już sami nie mają ochoty pomagać, to w tym czasie mogliby pobawić się z dziećmi, wnukami lub iść gdzieś, by samemu zarobić. Mając tyle opcji, wybierają tą najbardziej parszywą.(...)Tego zazdroszczą nam wszyscy, każde państwo na tej planecie chciałoby mieć taką akcję. Nikt inny tego nie wymyślił, nikt nie robi lepszego przedsięwzięcia. Stworzył orkiestrę, która gra na całym świecie. To jest kosmos i ta skala sukcesu, która aż nie mieści się w głowie - mówił Michalczewski w niedawnej rozmowie z naszym portalem.