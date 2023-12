Dziś 55-letni Dariusz Michalczewski zrobił spektakularną karierę w boksie zawodowym, o jakiej marzy mnóstwo jego następców. Popularny "Tygrys" rozkochał w sobie Niemców i to tam stał się wielką gwiazdą, wyjeżdżając z Polski, w której nie widział przed sobą wielkich perspektyw. Miał ogromne ambicje i uznał, że droga do sportowego nieba wiedzie przez Republikę Federalną Niemiec .

Wiele osób długo nie chciało wybaczyć urodzonemu w Gdańsku sportowcowi takiego wyboru, był określany mianem zdrajcy Polski Rzeczpospolitej Ludowej , a Polski Związek Bokserski zdyskwalifikował go dożywotnio.

Dariusz Michalczewski w trzech słowach podsumował wybór Donalda Tuska

"Tygrys" w lipcu 1988 roku otrzymał obywatelstwo niemieckie, największe walki toczył za naszą zachodnią granicą, ale Polskę zawsze miał głęboko w sercu. I doskonale pamiętam, jak podczas naszych rozmów wzruszał się, gdy wspomnieniami wracaliśmy do tamtych wydarzeń. Lepsze życie zapewniły mu Niemcy, ale zawsze czuł się Polakiem . Zresztą na finiszu kariery, okraszonej tytułami mistrza świata zawodowców federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej (był niepokonany przez 12 lat), "Tygrys" najpierw zaboksował w Polsce w kwietniu 2002 roku, a następnie na ringu niemieckim wystąpił przy akompaniamencie "Mazurka Dąbrowskiego".

- Któregoś dnia wstałem i powiedziałem: "a dlaczego nie zaboksować w Polsce?". Pojechałem do mojego menedżera i mówię: "Peter, chodź, zaboksuję w Gdańsku. Będę boksował pod polskim hymnem. Wiesz, dla mojej mamy, sąsiadów, bo wszyscy im gadali, że Michalczewski Niemiec". Peter westchnął i odpowiedział: "No dobra, to robimy" - opowiadał eks-pięściarz w rozmowie z boxing.pl.