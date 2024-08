Dariusz Michalczewski przesłał specjalną wiadomość Julii Szeremecie. Co za słowa

Julia Szeremeta podbiła serca Polaków swoimi niesamowitymi występami, a także podejściem do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polka znakomicie przebrnęła przez kolejne rundy turnieju, pokonując faworyzowane przeciwniczki. Przy okazji wywiadów 20-latka jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk często podkreślała, że jedzie po medal. Czas pokazał, że nie były to słowa rzucane na wiatr, bo nasza pięściarka w wielkim stylu pokonała 32-letnią niemoc polskiego boksu, zapewniając pierwszy od czasów brązu Wojciecha Bartnika medal dla naszego kraju, a także awansowała do finału olimpijskiego, co ostatni raz udało się 44 lata temu Pawłowi Skrzeczowi w Moskwie, który sięgnął wówczas po srebro.

