Umówimy się, takie trofeum, jak to sygnowane organizacją European Boxing Union , w dodatku w wersji silver, samo w sobie nie ma żadnej większej wartości. Natomiast generalnie ma spore znaczenie, bo w boksie zawodowym między innymi na tym polega pokonywanie kolejnych szczebli, że najpierw "zalicza się" mniej istotne pasy, by w końcu zasłużyć na szansę walki o ten najbardziej prestiżowy .

Draka jak po walce Gołoty z Bowe'em. Zadyma w Wiedniu, grupa kibiców zaatakowała boksera

Tymczasem skazywany na pożarcie przyjezdny, mimo trudnego początku, sprawił ogromną sensację . Elsajew znalazł się w gigantycznych tarapatach już w 11. rundzie, gdy dwukrotnie lądował na deskach . Przyjął wiele mocnych ciosów, walczył już tylko o przetrwanie i nie miałby prawa protestować, gdyby sędzia chcąc chronić jego zdrowie wkroczył do akcji. Ale co się odwlecze... Dzieła zniszczenia Lamela dopełnił kilka sekund po rozpoczęciu ostatniej, 12. rundy . Jednym z pierwszych ciosów ciężko rzucił na ring Elsajewa , który padł jak długi, a sędzia od razu zakończył walkę.

Reprezentant Hiszpanii zaczął prezentować osobliwy, dość prowokacyjny taniec radości, a po kilkunastu sekundach zaczęły rozgrywać się sceny, które polskim kibicom od razu mogą przywołać wspomnienia z legendarnego pierwszego starcia Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bowe'em . Tuż po tym, jak Polak ciosem poniżej pasa przegrał przez dyskwalifikację, do ringu wbiegła ekipa Amerykanina i rozpoczęła się regularna bijatyka. A celem ataku był głównie Gołota, który między innymi otrzymał cios w głowę krótkofalówką lub dużym telefonem, co doprowadziło do rozcięcia skóry. Atmosfera z ringu przeniosła się na trybuny, gdzie wybuchła potężna zadyma, a dodatkowe posiłki policji pilnie były wzywane do słynnej "mekki boksu" na Manhattanie, by zapanować nad rozróbami.