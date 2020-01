Były mistrz świata dwóch kategorii - Danny Garcia (35-2, 21 KO), zmierzy się 25 stycznia na Brooklynie z Iwanem Redkaczem (23-4-1, 18 KO). Ostatnio jednak więcej mówi o możliwym starciu z Mannym Pacquiao (62-7-2, 39 KO) niż o Ukraińcu.

W stawce walki z Redkaczem będzie status obowiązkowego pretendenta do pasa WBC wagi półśredniej. Sławny "Pac-Man" zasiada na tronie federacji WBA. Obu panów wiąże jednak osoba Ala Haymona, więc stosunkowo łatwo będzie doprowadzić do takiego pojedynku. Manny do wypełnienia umowy ma jeszcze jeden występ na gali z serii PBC, potem będzie wolnym zawodnikiem.

- Pojawiają się różne informacje, ale wydaje mi się, że Pacquiao chce się spotkać właśnie ze mną. On jest legendą, jednak ja jestem "zabójcą" takich legend. Wierzę, że jestem lepszym zawodnikiem niż Keith Thurman, lepiej kontrującym, mocniej bijącym pojedynczym uderzeniem, i byłbym w stanie odesłać Pacquiao na emeryturę - stwierdził Garcia.