Daniel Dubois (13-0, 12 KO), jeden z największych brytyjskich talentów, bez przeszkód zdemolował Ebenezera Tetteha (19-1, 16 KO) w walce wieczoru na gali organizowanej przez Franka Warrena w Londynie.

Dubois, który ostatnią walkę stoczył dwa miesiące temu, pokonując przez nokaut Nathana Gormana (16-1, 11 KO), teraz stanął naprzeciw niepokonanego reprezentanta Ghany.

Klasa rywala obiektywnie pozostawiała bardzo wiele do życzenia już przed walką, a w ringu Dubois tylko to udowodnił. Zgodnie z przewidywaniami łatwo pokonał rywala już w 1. rundzie, kładąc go uprzednio dwukrotnie na deski.

Pierwszy raz po szybkiej kombinacji sierpowych góra-dół, a drugi sekundy później rozpuszczając ręce w furiackim ataku.

Anglik zdobył tym samym tytuł WBO Intercontinental wagi ciężkiej, a także tytuł mistrza Wspólnoty Brytyjskiej.