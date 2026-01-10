Walka Damian Knyba - Agit Kabayel odbędzie się dzisiaj na gali Kabayel vs. Knyba: The Homecoming w niemieckim Oberhausen około godziny 22:00. Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej DAZN. Relacja tekstowa ze starcia Knyba - Kabayel oraz jego wynik w Interii Sport.

Andrzej Kostyra: Trzy medale mistrzostw świata to wielki sukces polskiego boksu Polsat Sport

Boks. Knyba - Kabayel. Kiedy? O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Przed Damianem Knybą (17-0-0) największe wyzwanie w karierze. Polak stanie do walki o pas mistrza świata wagi ciężkiej kategorii WBC w boksie i może stan się pierwszym pięściarzem z naszego kraju, któremu się to uda. Jego rywalem będzie obrońca tytułu, Niemiec Agit Kabayel (26-0-0).

Obaj zawodnicy są jak dotąd niepokonani na zawodowym ringu. Faworytem jest rzecz jasna Kabayel, ale Knyba w obszernym wywiadzie dla Interii Sport zapewnił, że znajduje się w życiowej formie.

- [...] Na pewno będę w formie życia i pokażę to 10 stycznia, będąc w możliwie najlepszej dyspozycji - powiedział 29-latek podczas rozmowy z Arturem Gacem.

Cztery lata starszy Kabayel uchodzi jednak z jednego z najbardziej utalentowanych pięściarzy wagi ciężkiej. Niemiec na 26 zawodowych pojedynków, 18 wygrał przez nokaut. Pod tym względem jednak równie dobrze wygląda bilans Knyby, który na 17 starć, aż 11 zakończył nokautem. Polaka z pewnością czeka piekielnie trudna walka, ale nie należy go spisywać z góry na porażkę. Już nie jeden "underdog" w walce o mistrzostwo świata potrafił sprawić wielką niespodziankę, a istnieją podstawy do tego, aby wierzyć, że Knyba może zrealizować taki scenariusz.

Karta walk gali w Oberhausen:

Agit Kabayel - Damian Knyba (waga ciężka, o tymczasowy tytuł WBC)

Granit Shala - Peter Milas (waga ciężka)

Jadier Herrera - Ricardo Nunez (waga lekka, o tymczasowy tytuł WBC)

David Adeleye - Robin Och (waga ciężka)

Nelvie Tiafack - Piotr Ćwik (waga ciężka)

Walka Damian Knyba - Agit Kabayel odbędzie się dzisiaj na gali Kabayel vs. Knyba: The Homecoming w niemieckim Oberhausen około godziny 22:00. Relacja tekstowa ze starcia Knyba - Kabayel oraz jego wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej DAZN.

Damian Knyba ISHIKA SAMANT AFP

Damian Knyba Williams Paul/Icon Sportswire East News