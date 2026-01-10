Partner merytoryczny: Eleven Sports

Damian Knyba vs Agit Kabayel. O której walka? Gdzie oglądać boks? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Damian Knyba staje przed życiową szansą. Już dzisiaj Polak powalczy o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej kategorii WBC. Jego rywalem będzie Agit Kabayel, a do starcia dojdzie na niemieckiej ziemi. Gdzie oglądać walkę Knyba - Kabayel? O której Knyba walczy z Kabayelem? Transmisja na żywo, stream, live. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Dwóch bokserów w ringu, jeden z nich zadaje cios, a drugi chroni się rękami przy linach. Oświetlenie akcentuje wysiłek fizyczny i sportowy charakter walki. Na bokserach widoczne są profesjonalne rękawice i stroje, w tle wyraźne reklamy sponsorów.
Boks. Damian Knyba stanie do walki z Agitem Kabayelem o mistrzostwo świata wagi ciężkiejIcon SportswireGetty Images

Walka Damian Knyba - Agit Kabayel odbędzie się dzisiaj na gali Kabayel vs. Knyba: The Homecoming w niemieckim Oberhausen około godziny 22:00. Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej DAZN. Relacja tekstowa ze starcia Knyba - Kabayel oraz jego wynik w Interii Sport.

Boks. Knyba - Kabayel. Kiedy? O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Przed Damianem Knybą (17-0-0) największe wyzwanie w karierze. Polak stanie do walki o pas mistrza świata wagi ciężkiej kategorii WBC w boksie i może stan się pierwszym pięściarzem z naszego kraju, któremu się to uda. Jego rywalem będzie obrońca tytułu, Niemiec Agit Kabayel (26-0-0).

Obaj zawodnicy są jak dotąd niepokonani na zawodowym ringu. Faworytem jest rzecz jasna Kabayel, ale Knyba w obszernym wywiadzie dla Interii Sport zapewnił, że znajduje się w życiowej formie.

- [...] Na pewno będę w formie życia i pokażę to 10 stycznia, będąc w możliwie najlepszej dyspozycji - powiedział 29-latek podczas rozmowy z Arturem Gacem.

Cztery lata starszy Kabayel uchodzi jednak z jednego z najbardziej utalentowanych pięściarzy wagi ciężkiej. Niemiec na 26 zawodowych pojedynków, 18 wygrał przez nokaut. Pod tym względem jednak równie dobrze wygląda bilans Knyby, który na 17 starć, aż 11 zakończył nokautem. Polaka z pewnością czeka piekielnie trudna walka, ale nie należy go spisywać z góry na porażkę. Już nie jeden "underdog" w walce o mistrzostwo świata potrafił sprawić wielką niespodziankę, a istnieją podstawy do tego, aby wierzyć, że Knyba może zrealizować taki scenariusz.

Karta walk gali w Oberhausen: 

  • Agit Kabayel - Damian Knyba (waga ciężka, o tymczasowy tytuł WBC)
  • Granit Shala - Peter Milas (waga ciężka)
  • Jadier Herrera - Ricardo Nunez (waga lekka, o tymczasowy tytuł WBC)
  • David Adeleye - Robin Och (waga ciężka)
  • Nelvie Tiafack - Piotr Ćwik (waga ciężka)

Walka Damian Knyba - Agit Kabayel odbędzie się dzisiaj na gali Kabayel vs. Knyba: The Homecoming w niemieckim Oberhausen około godziny 22:00. Relacja tekstowa ze starcia Knyba - Kabayel oraz jego wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej DAZN.

