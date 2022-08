Dąbrowski vs Kiwior 30 września na gali Babilon Boxing Show w Bielsku-Białej

Karta walk gali Babilon Boxing Show w Bielsku-Białej:

Walka wieczoru w wadze super średniej (do 76,2 kg): 10 x 3 min - Łukasz Stanioch (8-0, 1 KO) vs Khoren Gevor (34-10, 17 KO)

Walka w wadze super półśredniej (do 69,8 kg):

6 x 3 min - Konrad Dąbrowski (11-3, 1 KO) vs Damian Kiwior (9-4-1, 1 KO)



Walka w umownym limicie do 86 kg:

4 x 3 min - Walter Hartmann (debiut) vs Adrian "Ares" Błeszyński (0-2)