"Człowiek Putina" zwrócił się do Fury'ego, jest zaproszenie. "Tylko podaj datę"

Wygląda na to, że Tyson Fury nie zraził się do Rosji po agresji zbrojnej tego kraju na Ukrainę. Prezes International Boxing Association Umar Kremlow, określany "człowiekiem" bądź nawet "przyjacielem" Władimira Putina, chciałby zorganizować walkę pożegnalną "Królowi Cyganów". Zaprosił go przy okazji do Moskwy. Pięściarz stwierdził, że zawsze chciał odwiedzić to miasto i chciałby pokazać je wielomilionowej publiczności w swoim reality show. Wszystkie te słowa padły na konferencji "Złotej Ery" boksu w Stambule.