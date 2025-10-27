Manny Pacquiao ma na swoim koncie 73 zawodowe walki, z których 62 rozstrzygnął na swoją korzyść. W przeszłości był on mistrzem świata w ośmiu kategoriach wagowych. We wrześniu 2021 roku zakończył karierę sportową, którą postanowił wznowić po czterech latach. 19 lipca powrócił na zawodowy ring w wieku 46 lat. W MGM Grand Garden Arena w Las Vegas zmierzył się w walce o pas WBC w wadze półśredniej z Mario Barriosem, a pojedynek zakończył się remisem. Na początku października zapowiedział, że kolejny pojedynek stoczy 24 stycznia 2026 roku. - Z radością informuję, że wracam do ringu 24 stycznia w Las Vegas. To będzie ekscytujące i wyjątkowe wydarzenie, dlatego bądźcie czujni - powiedział.

Pacquiao na Filipinach traktowany jest jak bohater narodowy. Po wejściu do polityki w 2007 roku był członkiem parlamentu, senatorem (2016-2022), a następnie bezskutecznie kandydował w wyborach prezydenckich w 2022 roku. Bronił poglądów społecznie konserwatywnych, naznaczonych przejściem na ewanglikanizm oraz liberalnych gospodarczo.

"Człowiek Putina" ma nowego zastępcę. Nowa rola Manny'ego Pacquiao

Okazuje się, że teraz będzie kontynuować karierę sportową, ale także chce realizować się w roli działacza. Pacquiao został w poniedziałek wybrany na wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA). MKOl wykluczył w roku 2023 tę organizację ze świata olimpijskiego z powodu braku przejrzystości finansowej, obawy o korupcję i powiązania z Kremlem. Wystarczy wspomnieć, że Gazprom swego czasu spłacił długi IBA, a Putin i prezydent federacji bardzo często się spotykali.

Wybrany na posiedzeniu zarządu IBA w Manili Pacquiao "będzie współpracował z prezydentem, Rosjaninem Umarem Kremlow (który uznawany jest za człowieka Putina - przyp. red.), aby rozwijać programy skoncentrowane na sportowcach, promować boks w Azji i poza nią oraz działać na rzecz uczciwości i ochrony bokserów" - ogłosiła organizacja.

Poświęcę się budowaniu mostów – między amatorami a zawodowcami, między Wschodem a Zachodem, między pokoleniami i kulturami

IBA, która przez dekady odpowiadała za boks amatorski, została zawieszona w 2019 roku, a cztery lata później na stałe wykluczona przez MKOl z rodziny olimpijskiej. Jej zadania przejęła nowa federacja World Boxing. Tylko członkowie światowej federacji mogą wystawić swoich zawodników i zawodniczki w rywalizacji o udział w turniejach olimpijskich.

W trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku IBA podsycała kontrowersje dotyczące płci dwóch bokserek, Algierki Imane Khelif i Tajwanki Lin Yu-ting, która w finale 57 kg pokonała Julię Szeremetę. IBA przypomniała, że brak testów płci wykluczył obie z ze startu organizowanych rok wcześniej mistrzostw świata.

World Boxing także wprowadziła obowiązkowe testy płci. Zarówno Khelif, jak i Lin nie wystąpiły we wrześniowych MŚ. Algierka nie chciała się poddać genetycznym badaniom, a wyniki testów Tajwanki "pozostały bez odpowiedzi"

