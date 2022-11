Czas na świąteczne prezenty. Mistrzowie boksu proponują cukierki z marihuany

Sezon świąteczny tuż za pasem, w niektórych przybytkach handlowych widać już choinki i słychać bożonarodzeniowe przeboje. Do grona rozpoczynających świętowanie wcześnie dołączyli znani przed laty utytułowani bokserzy: Mike Tyson i Evander Holyfield . Panowie promują cukierki z marihuaną, które mają kształt nadgryzionego ucha. By wyjaśnić co za tym stoi, potrzebne jest poznanie kontekstu ich rywalizacji z lat 90. XX wieku.

Po zakończeniu kariery, Tyson popadł w długi, w 2003 r. ogłosił bankructwo, stąd imał się różnych zajęć, m.in. walczył w zawodach wrestlingu i reklamował co tylko się da. Evander Holyfield utrzymywał się na szczycie znacznie dłużej i to z powodów wyłączenie sportowych - w przeciwieństwie do Tysona. Dziś panowie łączą siły, by umilić święta kibicom i nie tylko. Merry Christmas!