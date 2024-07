Czarne chmury nad Fame MMA. Kolejna walka może zostać odwołana

Krzysztof Włodarczyk wypadnie z karty walki gali Fame MMA 22? "Podobno obóz zgłosił kontuzję"

Trener Maciej Miśkin zdradził za pośrednictwem mediów społecznościowych, że prawdopodobnie z występu na gali Fame MMA 22 zrezygnować będzie musiał również Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. "Doszła do mnie informacja, że walka Włodarczyka w MMA, kolejna, którą ma toczyć i kolejna, która ma nie dojść do skutku. Podobno obóz "Diablo" zgłosił kontuzję Krzyśka. Natomiast zaznaczył, że jeśli walka odbyłaby się na zasadach K-1, to Krzysiek Włodarczyk do takiej walki może przystąpić. Dziwna to jest informacja. Dziwne założenia obozu Krzyśka Włodarczyka... Wiemy, że ma walczyć z chłopakiem bardzo sympatycznym, znam go osobiście, ale który na co dzień zajmuje się grami komputerowymi. Ograniczenie walki na zasady K-1 ograniczają możliwości "pashyBicepsa" na zwycięstwo. Tak naprawdę jeszcze bardziej absurdalną propozycją byłoby, że Włodarczyk owszem, ma kontuzję, ale w boksie to może zawalczyć. Rozumiecie to? W boksie, K-1 on może zawalczyć, ale tak to ma kontuzję i w MMA nie zawalczy" - przekazał mężczyzna, cytowany przez portal "fansportu.pl".