Conor McGregor powrócił w sobotę do klatki w spektakularnym stylu, demolując Donalda Cerrone w 40 sekund na gali UFC 246 w Las Vegas. Na zwycięstwo Irlandczyka szybko zareagował Floyd Mayweather, publikując w mediach społecznościowych plakat rewanżowej walki z McGregorem, którego pokonał w sierpniu 2017 roku. Czy druga konfrontacja wielkich gwiazd sportów walki jest możliwa?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najman nie odpuszcza "Bestii". Kolejny żart w kierunku kulturysty. Wideo INTERIA.TV

Szef UFC, Dana White twierdzi, że Mayweather wysłał do niego wiadomość, ale nie poznaliśmy żadnych szczegółów. Co nie zmienia faktu, że pojawia się coraz więcej pogłosek na temat powrotu Amerykanina do sportu. Niedawno dziennikarze ESPN informowali o przymiarkach do walki Mayweather vs Pacquiao II w Las Vegas. Miałaby się ona odbyć w lipcu tego roku na otwarcie stadionu Allegiant.



Tymczasem wygląda na to, że Floyd może się zwrócić w kierunku kolejnych starć z zawodnikami MMA. Oprócz plakatu rewanżu z McGregorem, zamieścił bowiem plakat walki z Khabibem Nurmagomedowem, niepokonanym mistrzem UFC wagi lekkiej, nota bene pogromcą McGregora w 2018 roku. Czyżby więc dwie walki bokserskie Mayweathera z gwiazdami UFC w 2020 roku? Planem Dany White’a jest podobno przede wszystkim konfrontacja McGregor vs Nurmagomedow II, nie należy jednak wykluczać lukratywnych wycieczek ze świata MMA do świata boksu.



- Z całą pewnością chciałbym rewanżu z Floydem. On wciąż sugeruje, że wróci, a walka z innym przeciwnikiem niż ja nie miałaby takiej aury. Radziłem sobie w starciu z Mayweatherem fenomenalnie. Przegrałem, bo przygotowywałem się do starcia z rywalem walczącym na wstecznym biegu i nad takim Floydem dominowałem. Potem jednak Floyd ruszył do przodu, a ja nie potrafiłem wówczas zadawać ciosów w odpowiedni sposób. Teraz to potrafię. Wiem, że wygrałbym rewanż - powiedział McGregor w programie Ariela Helwaniego przed walką z Cerrone.