Wystarczył jeden tajemniczy wpis Conora McGregora na Twitterze, by wywołać kolejną falę spekulacji na temat walki irlandzkiego gwiazdora MMA z Mannym Pacquiao (62-7-2, 39 KO).

- Tinatanggap ko - stwierdził McGregor. Te słowa w filipińskim języku Tagalog oznaczają ''akceptuję'' lub w mniej dosłownym tłumaczeniu ''zgadzam się''.

- (...) Wygląda na to, że Conor wciąż jest mocno zainteresowany skrzyżowaniem rękawic z senatorem Mannym w bokserskim ringu - powiedział Sean Gibbons, prezydent grupy Pacquiao, MP Promotions.



Już w styczniu Irlandczyk sygnalizował zainteresowanie tegorocznym pojedynkiem z Pacquiao. Do tej walki mogłoby dojść na otwarcie Allegiant Stadium - ogromnej, ukończonej już w zasadzie areny (zmieści ponad 70 tysięcy widzów, a koszt budowy to ok. dwóch miliardów dolarów), która stanie się domem Las Vegas Raiders, drużyny futbolu amerykańskiego.



W lutym Manny związał się z menedżerem Conora Audie Attarem, co dodatkowo pobudziło wyobraźnię kibiców i sprawiło, że temat walki McGregor vs Pacquiao znowu zagościł w mediach.



Ostatnia walka McGregora w MMA (jedyny dotychczas pojedynek Irlandczyka w boksie to niezwykle lukratywne, przegrane w 2017 roku starcie z Floydem Mayweatherem) to tegoroczna, styczniowa demolka na Donaldzie Cerrone na gali UFC 246. Pacquiao walczył natomiast ostatni raz w lipcu zeszłego roku, detronizując czempiona WBA wagi półśredniej Keitha Thurmana.



Pod koniec lipca 2020 były promotor Pacquiao, Bob Arum stwierdził, że jego podopieczny, mistrz świata WBO wagi półśredniej Terence Crawford może zmierzyć się z Mannym w listopadzie.