- Tak go pobiję, że już nigdy więcej nie zawalczy - odgrażał się Tyson Fury przed dopełnieniem trylogii dwa miesiące temu. I kto wie, czy nie dotrzymał słowa...

Rozterki Deontaya Wildera. "Może zakończyć karierę?"

- Mam mieszane uczucia, ponieważ osiągnąłem wszystko na czym mi zależało. Powiedziałem kiedyś chorej córce, że zostanę mistrzem świata wagi ciężkiej i wesprę ją w jej walce. Wszystko to potem osiągnąłem. Czy powinienem dalej w to brnąć, spróbować raz jeszcze, czy może skończyć karierę i skoncentrować się na innych rzeczach, na jakich mi zależy? - waha się "Brązowy Bombardier" (cytat za Cold As Balls), który w trzeciej walce z Furym złamał prawą rękę i wciąż nie wrócił jeszcze na salę.

