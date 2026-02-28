Co za wiosna w boksie, Usyk dołącza do Fury'ego i mistrza WBO. Będzie walka

Ołeksandr Usyk przez kilka dni pozostawał tajemniczy, zapowiadając nadchodzące ważne ogłoszenie. Pierwszy trop internautów dotyczący potencjalnej współpracy Ukraińca z nową agencją Zuffa Boxing Dany White'a i Turkiego Al-Sheikha był publicznie dementowany przez sztab mistrza świata. Jednak ten drugi już był prawidłowy - czempion z Symferopola zmierzy się z Rico Verhoevenem.

Holender jest kickbokserem z rekordem 66-10 (21 KO), najdłużej panującym mistrzem wagi ciężkiej w organizacji GLORY. Co ciekawe, w boksie zawodowym stoczył tylko jedną walkę i to dawno temu, w 2014 roku.

Ołeksandr Usyk kontra mistrz kickboxingu. "Nadchodzi wielka noc"

- Naprawdę szanuję ludzi, którzy osiągają szczyt w swojej dyscyplinie. Rico jest jednym z nich, potężnym sportowcem i wielkim mistrzem. To prawdziwy król kickboxingu. Bycie mistrzem to nie tylko pasy. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać spotkania z nim na ringu. To będzie wyjątkowe przeżycie dla nas obu, nadchodzi wielka noc - powiedział nasz wschodni sąsiad.

Ma w posiadaniu pasy WBC, WBA i IBF, na szali przeciwko Verhoevenowi będzie ten pierwszy.

Spędziłem 12 lat jako niekwestionowany mistrz wagi ciężkiej w kickboxingu i osiągnąłem wszystko, co sobie zamierzyłem. Ale utrzymanie się na szczycie przez tak długi czas nie osłabiło głodu sukcesu, wręcz go wzmocniło. Usyk jest niekwestionowanym mistrzem w boksie. To właśnie takie wyzwanie mnie zmotywowało. Niekwestionowany kontra niekwestionowany. Najlepszy kontra najlepszy

Walka odbędzie się w... Egipcie. Pierwszy raz ten kraj ugości tak duży pojedynek. "Legendy zderzają się tam, gdzie powstały legendy. 23 maja w cieniu starożytnych olbrzymów Oleksandr Usyk zmierzy się z Rico Verhoevenem przy kultowych piramidach w Gizie" - czytamy w zapowiedzi od Ring Magazine.

To będzie więc gorąca wiosna dla fanów boksu. Dwa tygodnie wcześniej Fabio Wardley będzie w królewskiej kategorii bronił tytułu WBO przeciwko Danielowi Dubois. Przypomnijmy, że 11 kwietnia w starciu z Arsłanem Machmudowem wraca Tyson Fury, 4 kwietnia Deontay Wilder zmierzy się z Derekiem Chisorą, a 25 kwietnia Floyd Mayweather ma "pokazówkę" z Mike'iem Tysonem. Nadchodzą duże emocje.

Ołeksandr Usyk Jakub Porzycki AFP

Rico Verhoeven ANP Newspix.pl

Tyson Fury JUSTIN TALLIS / AFP AFP

