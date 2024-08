21 września na stadionie Wembley Daniel Dubois spróbuje utrzymać w posiadaniu zwakowany przez Ołeksandra Usyka pas federacji IBF w wadze ciężkiej. Nie będzie to łatwe zadanie, miano faworyta należy do jego przeciwnika, Anthony'ego Joshuy. "AJ" z pewnością w przyszłości będzie chciał wejść na sam szczyt wagi ciężkiej, ale musi się odbudować po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem z 2021 i 2022 roku. Zdobycie pasa królewskiej kategorii byłoby z pewnością zastrzykiem motywacji.

Trudno powiedzieć, kogo mocniej będzie wspierać publika w tym wewnątrz brytyjskim pojedynku. Wiadomo jednak, że będzie to prawdziwe święto wyspiarskiego boksu. Prawdopodobnie padnie pięściarski rekord frekwencji Zjednoczonego Królestwa. Dotychczas pierwsze miejsce na liście zajmowała konfrontacja Tysona Fury'ego z Dillianem Whytem, która 23 kwietnia 2022 r. przyciągnęła - również na Wembley - 94 tysiące osób.

Wyrównanie tego wyniku jest już pewne, bo tyle właśnie biletów zostało sprzedanych. Na tym nie koniec - jak już pisaliśmy, saudyjski minister Turki Al-Alskikh zgłosił prośbę do władz Londynu o zwiększenie liczby miejsc . Politycy musieli przeanalizować ją pod kątem podtrzymania zasad bezpieczeństwa, ale zgoda wydawała się formalnością, bo została udzielona dwa lata temu na wspomnianą walkę "Króla Cyganów". Tak też się stało.

Joshua - Dubois. Dodatkowe bilety w sprzedaży, nadchodzi brytyjski rekord

Nasza prośba o zwiększenie pojemności dla widowni bokserskiej na stadionie Wembley na walkę Joshua kontra Dubois w #RiyadhSeasonCard Wembley Edition została zatwierdzona. Bilety trafią do sprzedaży w piątek o 12:00 czasu brytyjskiego

Do obiegu trafi 6 tysięcy biletów, co oznacza potencjalną widownię na poziomie 96 tys. "To będzie wyjątkowa noc z wyjątkową atmosferą. Jestem podekscytowany perspektywą rekordowej frekwencji na stadionie Wembley 21 września" - napisał kilka dni temu 72-letni Frank Warren, szef grupy Queensberry Promotions, cytując wpisy Saudyjczyka.