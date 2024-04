Co za wieści przed mistrzowską walką Polaka. Promotor nie mógł tego ukryć

Łukasz Różański (15-0, 14 KO) w kwietniu ubiegłego roku w bardzo efektownym stylu wywalczył tytuł mistrza świata nowopowstałej kategorii bridger WBC (limit do 101,6 kg). Jest to specjalnie stworzona dywizja dla pięściarzy, którzy są "za mali" na wagę ciężką, a z kolei "za duzi" na limit kategorii cruiser. Przypomnijmy, że Polak w pierwszej rundzie pokonał Alena Babicia (12-1, 11 KO).

Niepokojący jest jednak fakt, iż Biało-Czerwony walczy bardzo rzadko. Od starcia z Arturem Szpilką do wspomnianej walki z "The Savage" minęły niemal dwa lata. Teraz po długim rocznym oczekiwaniu na kolejnego rywala rzeszowski ulubieniec kibiców zamelduje się między linami 24 maja, a bój ponownie odbędzie się w jego rodzinnym mieście. To będzie z pewnością najtrudniejsze zadanie w karierze 38-latka, bowiem naprzeciwko stanie Lawrence Okolie (19-1, 14 KO).