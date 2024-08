Co za wieści dla fanów Szeremety. Wtedy ma wrócić na ring, a to nie wszystko

Zawodniczka po pokonaniu Alcali Cegovii, Rahimi, Lozady Motty i Petecio ostatecznie uległa podczas zawodów w stolicy Francji w kategorii do 57 kg jedynie przedstawicielce Tajwanu Lin Yu-ting i sięgnęła po srebro. Teraz przyszedł czas na nieco odpoczynku, ale... Szeremeta już naprawdę niebawem znów zamelduje się w ringu.

Przedstawiciel PZB ujawnia. Wtedy Szeremeta może wrócić do ringu

"Teraz chcemy dać Julce Szeremecie trochę wytchnienia. Za nią cztery potyczki w kwalifikacjach olimpijskich we Włoszech i pięć ciężkich walk w Paryżu. Przed grudniowymi mistrzostwami Polski w Wałbrzychu, w których prawdopodobnie weźmie udział, chcielibyśmy zorganizować jej przynajmniej jeden pojedynek na naszej gali" - stwierdził działacz.

Prawdopodobną datą następnego występu 20-latki przed publicznością jest 23 listopada. Nie padło w tym przypadku nazwisko konkretnej rywalki dla medalistki IO, natomiast miałaby to być sportsmenka zza granicy. Interesującym wątkiem jest też to, gdzie miałoby dojść do potyczki.