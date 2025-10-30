Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za wiadomość. Polski bokser już kończył karierę, a teraz wielka walka o pas

Artur Gac

Artur Gac

Jeszcze na początku października ubiegłego roku wydawało się, że cała jego kariera zmierza ku finiszowi. - To nie jest łatwy dzień dla mnie i jeszcze trudniejsza decyzja - pisał Nikodem Jeżewski, informując o zawieszeniu boksowania. Rozbrat z ringiem pięściarza kategorii junior ciężkiej nie trwał długo, a teraz napłynęły zaskakujące doniesienia. Już w nowej dywizji 34-latek z Kościerzyny może przybliżyć się do walki o tytuł mistrza świata, bo w puli najbliższego starcia znajdzie się cenny pas.

Kadr z walki Nikodema Jeżewskiego z Lawrence'em Okoliem, zakończonej dotkliwą porażką Polaka przed pięcioma laty
Kadr z walki Nikodema Jeżewskiego z Lawrence'em Okoliem, zakończonej dotkliwą porażką Polaka przed pięcioma latyYoutube/@Boxing At Its BestPUSTE

Doświadczony Nikodem Jeżewski (26-2-1, 12 KO) nie ma na koncie wielkich sukcesów i możliwe, że sytuacja już nie ulegnie zmianie. Niewątpliwie jednak przed naszym pięściarzem pojawia się ogromna szansa, aby wykonać milowy krok, nie tylko pod względem sportowym, ale także finansowym.

Cenny pas w stawce walki Polaka. Nikodem Jeżewski kontra Calic

Promotor pięściarza Krystian Każyszka, organizator gali Mirra Rocky Boxing Night, która 13 grudnia odbędzie się w Sopocie, powalczył o to, aby ranga pojedynku Jeżewskiego była specjalna. Pewnie słusznie wykoncypowano, że szansę stwarza ciągle młoda i najnowsza kategoria wagowa, czyli bridger (będąca pomostem pomiędzy cruiser i ciężką, ciągle przeciętnie obsadzona).

To największy pas, jaki nasza grupa przywiozła do tej pory na ring. Jeśli Nikodem zwycięży, realnie zbliży się do walki o mistrzostwo świata. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni
powiedział promotor (cytat za polsatsport.pl).

Tym trofeum będzie pas WBC International. Sam tytuł nie ma większego znaczenia, bo tutaj nie ma mowy o pełnoprawnym mistrzostwie, niemniej w boksie zawodowym tego typu frukty są niezwykle cenne. Krótko mówiąc, torują drogę do celu najważniejszego, czyli starcia o najważniejszy pas.

Zobacz również:

Damian Knyba w walce z Curtisem Harperem
Boks

Wielkie grzmoty w Ameryce. "Następca Gołoty" znów efektownie nokautuje

Adam Lewicki
Adam Lewicki

    Rywalem polskiego pięściarza będzie rutynowany, 38-letni Marko Calic (16-2, 10 KO). Chorwat w tym roku stoczył dwa pojedynki, a w styczniu został boleśnie zweryfikowany w Montrealu, gdzie przegrał przez techniczny nokaut w 3. rundzie z Wenezuelczykiem Albertem Ramirezem, boksującym z odwrotnej pozycji. Rzeczony pojedynek odbył się w kategorii półciężkiej, bazową dywizją Calica jest waga junior ciężka, a z Jeżewskim o pas zmierzy się w bridger.

    Polak ostatnią porażkę poniósł w lutym 2022 roku, pokonany przez Artura Manna. Tego samego, który niedawno był anonsowany do niedoszłej walki z Mateuszem Masternakiem.

    Poza walką wieczoru, w drugim najważniejszym pojedynku gali rękawice skrzyżują Kajetan Kalinowski i Paweł Stępień. Stawką tego starcia będą pasy niższego kalibru, to znaczy WBC Francophone oraz WBC Baltic.

    Polsat SportPolsat Sport
    Dwóch bokserów w ringu objętych podczas walki, arbiter uważnie obserwuje sytuację, mając uniesioną rękę gotową do reakcji. Scena oświetlona reflektorami, widoczna dynamiczna atmosfera sportowego pojedynku.
    Nikodem Jeżewski (z lewej)Sebastian BorowskiNewspix.pl
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja