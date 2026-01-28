Co za wiadomość, polska bokserka mistrzynią świata?! Historyczna chwila
Laura Grzyb została właśnie beneficjentką tego, co ogłaszała w rozmowie z Interią, że wiążąc się z federacją KSW nie zamyka sobie drogi do toczenia bokserskich pojedynków. 30-latka doczekała się pojedynku, na jaki przez lata czekała. Mówimy o wielkim wydarzeniu, bowiem w puli znajdzie się tytuł mistrzyni świata prestiżowej organizacji IBO. A wszystko to w jej rodzinnym Jastrzębiu-Zdroju. A oto nazwisko jej rywalki!
"15 marca na bokserski ring powróci Laura Grzyb (11-0, 3 KO). "Grzybowa" w pojedynku wieczoru gali KnockOut Boxing Night w Jastrzębiu-Zdroju zaboksuje o pas mistrzyni świata IBO wagi super koguciej z niepokonaną reprezentantką RPA Simamkele Tuntsheni (8-0, 3 KO)" - tej treści komunikat znalazł się między innymi na oficjalnym koncie pięściarki w mediach społecznościowych.
Laura Grzyb powalczy o tytuł marzeń. Mistrzowska walka w Polsce
"15 marca Jastrzębie-Zdrój przejdzie do historii, tego wieczoru będzie bokserską stolicą Polski" - czytamy w dopisku. To bezapelacyjnie największa walka w karierze naszej zawodniczki!
Dla 30-letniej sportsmenki będzie to powrót między liny po blisko półtorarocznym rozbracie z tym sportem. Po raz ostatni bokserski pojedynek stoczyła 26 października 2024 roku, a jej przeciwniczką była Sarai Umpierrez. Hiszpanka, podobnie jak dziesięć wcześniejszych rywalek Grzyb, zeszła z ringu pokonana.
Gdy Laura Grzyb obierała kierunek na formułę MMA, wiążąc się z federacją KSW, w wywiadzie dla Interii zapewniała, że nie zamyka sobie drogi do swojego macierzystego sportu.
- Oczywiście nieustannie tego pragnę i jeśli kiedyś tylko pojawi się na horyzoncie okazja, by dopiąć organizację takiej walki, pakuję się i znów na sto procent haruję na obozie bokserskim pod takie wyzwanie. To pragnienie, że chcę zostać polską mistrzynią świata w boksie zawodowym, chyba nigdy mi nie minie. Jednak już niebawem będę obchodziła 30. urodziny i dłużej nie mogę pozwolić sobie na to, by tracić kolejne miesiące - mówiła Interii niemal równo dwanaście miesięcy temu, w styczniu 2025 roku.
W Jastrzębiu-Zdroju do ringu wejdzie także jeden z czołowych polskich pięściarzy boksu olimpijskiego Mateusz Bereźnicki, a także m.in. Ihosvany Garcia.