Co za wiadomość od Artura Szpilki. Wszystkim się pochwalił

Artur Szpilka nie ma za sobą udanych miesięcy. Fighter w maju zanotował pierwszą porażkę w MMA, przegrywając z Arkadiuszem Wrzoskiem po zaledwie 14 sekundach walki. Na tym jednak nie skończył się pech “Szpili". Wkrótce potem 35-latek trafił do szpitala , o czym poinformował kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wkrótce potem ujawnił publicznie diagnozę. "Dostałem gronkowca złocistego. Czym to było spowodowane? Nerwami. Tak jak wam mówiłem, nie mogłem się pogodzić z tym, jak skończyła się walka. Nie spałem, budziłem się o 3 w nocy, organizm był narażony na spadek odporności. Tak tłumaczył mi to doktor. Miałem też nadwyrężoną nogę przy stawie skokowym. Wybrał (gronkowiec złocisty - przyp. red.) sobie tę część i się obudził" - wyznał wówczas w relacji na Insta Stories.

